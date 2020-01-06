Во 2 сезоне 1 серии сериала «Бесконечный поезд» зеркальная Тюлип должна обосноваться в новой реальности. Ей предстоит понять, что происходит вокруг нее, и освоиться в новой для себя обстановке, вне Зеркального Мира.