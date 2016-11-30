В 1 сезоне 3 серии сериала «Корпорация» руководитель компании-конкурента «Иназаги» предлагает заключить тайную сделку. Элизабет разрабатывает хитрый план, в нем Бен играет важную роль. Аарон встречает Елену, которую считают давно пропавшей.
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