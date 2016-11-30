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Корпорация 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

8.0 Оцените
10 голосов
Карьерный рост
Сезон 1 / Серия 1 30 ноября 2016
Сокращение
Сезон 1 / Серия 2 7 декабря 2016
Человеческие ресурсы
Сезон 1 / Серия 3 14 декабря 2016
Ограничение расходов
Сезон 1 / Серия 4 21 декабря 2016
Прибыль и убытки
Сезон 1 / Серия 5 28 декабря 2016
Выплата дивидендов
Сезон 1 / Серия 6 4 января 2017
Запуск программы
Сезон 1 / Серия 7 11 января 2017
Оперативная перестройка
Сезон 1 / Серия 8 18 января 2017
Переломный момент
Сезон 1 / Серия 9 25 января 2017
Переломный момент
Сезон 1 / Серия 10 25 января 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Корпорация» руководитель компании-конкурента «Иназаги» предлагает заключить тайную сделку. Элизабет разрабатывает хитрый план, в нем Бен играет важную роль. Аарон встречает Елену, которую считают давно пропавшей.

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