В 1 сезоне 10 серии сериала «Корпорация» Бен идет на сделку с Филиппом. Лаура поймала вора в больнице, ей предстоит нелегкий выбор. Джулиан идет по пятам преступника. В критический момент Ларсон принимает решение, которое определяет его судьбу.
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