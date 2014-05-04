Во 2 сезоне 6 серии сериала «Во плоти» Кирен готовится к отправке на лечение, но Саймон возвращается с его союзниками, и начинается Второе восстание. Эми превращается в человека. Молодые зомби начинают революцию прямо на кладбище.
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