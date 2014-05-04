Во 2 сезоне 3 серии сериала «Во плоти» в кабинете хирурга Кирен встречает Саймона, который утверждает, что не планирует ничего ужасного за спиной Армии. Они ссорятся. Саймон пытается убедить его в несправедливости политики партии.
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