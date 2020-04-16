Во 2 сезоне 8 серии сериала «Во тьме» Феликс оказывается в не самом лучшем положении, кажется, ему угрожает тюрьма. Мерфи пытается привлечь Джесс к своей миссии, направленной против наркотиков. Новый партнер Дина дает ему неожиданную зацепку.