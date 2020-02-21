В 1 сезоне 2 серии сериала «Охотники» Офферман знакомит Джону с «Охотниками», и он узнает, что его бабушка была влиятельным членом их группы. Агент ФБР Мэлоун, расследуя смерть ученого, узнает о его связях с нацистами.
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