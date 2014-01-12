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Киноафиша Сериалы Обитель лжи Сезоны Сезон 3 Серия 8

Обитель лжи 2012 - 2016 8 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Обитель лжи»
Крушение
Сезон 3 / Серия 1 12 января 2014
Бессилие
Сезон 3 / Серия 2 19 января 2014
Взрыв
Сезон 3 / Серия 3 26 января 2014
Партнеры
Сезон 3 / Серия 4 2 февраля 2014
Солдаты
Сезон 3 / Серия 5 9 февраля 2014
Миттельшпиль
Сезон 3 / Серия 6 16 февраля 2014
Отпор
Сезон 3 / Серия 7 23 февраля 2014
На грани
Сезон 3 / Серия 8 9 марта 2014
Чжан
Сезон 3 / Серия 9 16 марта 2014
Возмездие
Сезон 3 / Серия 10 23 марта 2014
Сообща
Сезон 3 / Серия 11 30 марта 2014
Джошуа
Сезон 3 / Серия 12 6 апреля 2014
О чем серия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Обитель лжи» предприимчивый герой и его команда реализуют план по избавлению медиакомпании Мариссы от ее братьев и сестер. Джинни призывает Марти дать Клайду свободу. Отношения Дага и Сары проходят испытания.

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