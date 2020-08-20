В 1 сезоне 2 серии сериала «Хороший человек» Ключевская навещает в клинике для душевнобольных пациентку, которая думает, что жила в царстве Подземного Короля. Следуя наводке, они с Крутихиным занимаются поисками женщины с видеозаписи Самохина.
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