В 1 сезоне 8 серии сериала «Хороший человек» после обнаружения массового захоронения женщин, в расследовании намечается новый этап. Теперь, когда присутствие серийного убийцы в городе очевидно, Ключевской нужно сосредоточиться на личности маньяка.
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