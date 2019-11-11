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Киноафиша Сериалы Хорошая жена Сезоны Сезон 1 Серия 1

Хорошая жена 2019 1 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 11 ноября 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 11 ноября 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 12 ноября 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 12 ноября 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 13 ноября 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 ноября 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 14 ноября 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 14 ноября 2019
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 15 ноября 2019
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 15 ноября 2019
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 18 ноября 2019
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 18 ноября 2019
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 19 ноября 2019
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 19 ноября 2019
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 20 ноября 2019
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 20 ноября 2019
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 21 ноября 2019
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 21 ноября 2019
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 22 ноября 2019
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 22 ноября 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Хорошая жена» главная героиня буквально за одно мгновение теряет свою благоустроенную жизнь: мужа-прокурора обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а также связи с «ночными бабочками». Все имущество семьи арестовывают.

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