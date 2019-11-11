В 1 сезоне 1 серии сериала «Хорошая жена» главная героиня буквально за одно мгновение теряет свою благоустроенную жизнь: мужа-прокурора обвиняют в злоупотреблении полномочиями, а также связи с «ночными бабочками». Все имущество семьи арестовывают.
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