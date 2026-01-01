Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Heroes

  • New York City, New York, USA
  • Santa Clarita, California, USA
  • Little Europe, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Stage 33, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Onizuka & 1st Streets, Downtown, Los Angeles, California, USA
  • Stage 43, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Stage 37, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Stage 34, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA

Iconic scenes & Locations

I worked there while they were filming there
Golden Valley High School, Santa Clarita, California, USA
season 4
Freeway Park, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
