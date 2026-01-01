Filming Locations: Heroes
- New York City, New York, USA
- Santa Clarita, California, USA
- Little Europe, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Stage 33, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Onizuka & 1st Streets, Downtown, Los Angeles, California, USA
- Stage 43, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Stage 37, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Stage 34, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA