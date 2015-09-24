Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Герои: Возрождение Сезоны Сезон 1 Серия 7

Герои: Возрождение 2015 - 2016 7 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
О дивный новый мир
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2015
Одесса
Сезон 1 / Серия 2 24 сентября 2015
Под маской
Сезон 1 / Серия 3 1 октября 2015
Ради общего блага
Сезон 1 / Серия 4 8 октября 2015
Смерть льва
Сезон 1 / Серия 5 15 октября 2015
Игра окончена
Сезон 1 / Серия 6 22 октября 2015
13 июня (1 часть)
Сезон 1 / Серия 7 29 октября 2015
13 июня (2 часть)
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2015
Воскресенье, кровавое воскресенье
Сезон 1 / Серия 9 12 ноября 2015
11:53 по Одессе
Сезон 1 / Серия 10 19 ноября 2015
Отправьте туда клонов
Сезон 1 / Серия 11 7 января 2016
Преданная сотрудница
Сезон 1 / Серия 12 14 января 2016
Проект Возрождение
Сезон 1 / Серия 13 21 января 2016
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Герои: Возрождение», чтобы остановить бомбардировки саммита, Ной и Хиро возвращаются к событиям прошлого года. Ной узнает, как умерла Клэр и решает отправить Хиро и Анджелу в прошлое. Хачиро идет против Хиро.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Супермен
Супермен 14 комментариев
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше