В 1 сезоне 4 серии сериала «Герои: Возрождение» мама Томми нуждается в переливании крови после аварии. Тем временем пути Люка и Джоанны расходятся. Ной и Квентин ловят дочь Эрики, чтобы получить ответы. Молли принимает тяжелое решение.
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