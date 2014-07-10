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Киноафиша Сериалы Хемлок Гроув Сезоны Сезон 2 Серия 4

Хемлок Гроув 2013 - 2015 4 серия 2 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Хемлок Гроув»
Кровяное давление
Сезон 2 / Серия 1 10 июля 2014
Потерянная сестричка
Сезон 2 / Серия 2 10 июля 2014
Луна Реа
Сезон 2 / Серия 3 10 июля 2014
Телесные жидкости
Сезон 2 / Серия 4 10 июля 2014
Толкователь снов Хемлока
Сезон 2 / Серия 5 10 июля 2014
Вещи, внушающие ужас
Сезон 2 / Серия 6 10 июля 2014
Потерянное поколение
Сезон 2 / Серия 7 10 июля 2014
Единорог
Сезон 2 / Серия 8 10 июля 2014
Тинтайп
Сезон 2 / Серия 9 10 июля 2014
Демоны и Сириус
Сезон 2 / Серия 10 10 июля 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Хемлок Гроув» сотрудники полиции начинают розыск пропавшей Мари. Роман невольно срывает свою агрессию на сотрудниках, а Питер пытается предотвратить нечто ужасное из своих снов. Миранда невольно узнает секрет Годфри.

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