Во 2 сезоне 4 серии сериала «Хемлок Гроув» сотрудники полиции начинают розыск пропавшей Мари. Роман невольно срывает свою агрессию на сотрудниках, а Питер пытается предотвратить нечто ужасное из своих снов. Миранда невольно узнает секрет Годфри.
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