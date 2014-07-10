Во 2 сезоне 5 серии сериала «Хемлок Гроув» наследнику Годфри удается узнать много интересного об экспериментах доктора Прайса. Дестини помогает Питеру вызволить Линду из тюремного заключения. Шелли пытается заручиться поддержкой Нормана.
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