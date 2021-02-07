В 3 сезоне 6 серии сериала «Доктор Хэрроу» Николс хочет прослушивать разговоры Хэрроу. Расследование гибели двух человек требует от Хэрроу проявить все свои таланты и сосредоточенность. Мила Зорич раскрывает Хэрроу правду о Джеймсе.
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