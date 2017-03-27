В 1 сезоне 4 серии сериала «Куртизанки» Люси всегда думала, что она повторит успешный и вызывающий восхищение со всех сторон путь своей старшей сестры. Однако отыскать новое дело для Люси окажется более сложной задачей, чем ей казалось поначалу.
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