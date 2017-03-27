В 1 сезоне 3 серии сериала «Куртизанки» переезд в другой особняк идет полным ходом. На месте семейство Уэллс встречает целое полчище орущих людей. Маргарет переживает, что это расплата за совершенное ею публичное нападение на Лидию Куигли.
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