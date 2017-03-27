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Киноафиша Сериалы Куртизанки Сезоны Сезон 1 Серия 6

Куртизанки 2017 - 2019 6 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Куртизанки»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 27 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 3 апреля 2017
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 10 апреля 2017
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 17 апреля 2017
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 24 апреля 2017
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 1 мая 2017
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 8 мая 2017
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 15 мая 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Куртизанки» Ховард хочет быть охранником Люси и Маргарет восторженно поощряет эту идею. В тот момен, когда Люси узнает о совершенной между тремя женщинами сделке, ее реакция становится источником опасности для них.

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