В 1 сезоне 6 серии сериала «Куртизанки» Ховард хочет быть охранником Люси и Маргарет восторженно поощряет эту идею. В тот момен, когда Люси узнает о совершенной между тремя женщинами сделке, ее реакция становится источником опасности для них.
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