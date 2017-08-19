В 4 сезоне 8 серии сериала «Остановись и гори» Донна и Кэмерон вспоминают былое. Младшая дочь Гордона Джоани отказывается поступать в колледж, а Хейли признается в своем секрете. Босворт объединяет друзей за столом с помощью своего фирменного чили.
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