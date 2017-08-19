В 4 сезоне 3 серии сериала «Остановись и гори» Джо замечает профессиональные успехи дочери Гордона Хейли. Он хочет выкупить ее сайт «Комета», но она не планирует отдавать проект. В это время Кэмерон продвигает свою новую игру на крупной конференции.
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