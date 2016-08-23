В 3 сезоне 9 серии сериала «Остановись и гори» со времени предыдущих событий проходит четыре года. «Бунт» развалился, Гордон расстался с женой и завершил проект Джо с NSFNET. Сам Макмиллан отошел от дел компании и стал свободным консультантом.
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