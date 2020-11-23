В 1 сезоне 1 серии сериала «Грозный» прославленная русская столица Москва находится в упадке. Царь начинает писать летопись своей жизни, возвращаясь к самому ее началу. Он вспоминает о том, как выбрал себе жену не по статусу, но по большой любви.
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