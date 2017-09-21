В 4 сезоне 3 серии сериала «Готэм» детектив отправляется в Майами в надежде встретиться там с Карминой Фальконе. В ходе переговоров он договаривается с лидером мафиозного клана о совместных действиях, направленных против молодого Пингвина.
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