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Киноафиша Сериалы Готэм Сезоны Сезон 4 Серия 3

Готэм 2014 - 2019 3 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Готэм»
Пингвинов Мир
Сезон 4 / Серия 1 21 сентября 2017
Жнец страха
Сезон 4 / Серия 2 28 сентября 2017
Кто прятался под масками
Сезон 4 / Серия 3 5 октября 2017
Голова Демона
Сезон 4 / Серия 4 12 октября 2017
Путь клинка
Сезон 4 / Серия 5 19 октября 2017
Свинячий полдень
Сезон 4 / Серия 6 26 октября 2017
День в Нэрроуз
Сезон 4 / Серия 7 2 ноября 2017
Перестань бить сам себя
Сезон 4 / Серия 8 9 ноября 2017
Пусть едят пироги
Сезон 4 / Серия 9 16 ноября 2017
Взрывная атмосфера
Сезон 4 / Серия 10 30 ноября 2017
Королева съедает Короля
Сезон 4 / Серия 11 7 декабря 2017
Осколки разбитого зеркала
Сезон 4 / Серия 12 1 марта 2018
Прекрасная тьма
Сезон 4 / Серия 13 8 марта 2018
Воссоединение
Сезон 4 / Серия 14 15 марта 2018
Корабль тонет, толпа ревет
Сезон 4 / Серия 15 22 марта 2018
Один из трех супов
Сезон 4 / Серия 16 29 марта 2018
Принудительная встреча за обедом
Сезон 4 / Серия 17 5 апреля 2018
Вот так развлекательная программа
Сезон 4 / Серия 18 12 апреля 2018
К смерти и за ее пределы
Сезон 4 / Серия 19 19 апреля 2018
Хладный труп
Сезон 4 / Серия 20 3 мая 2018
Дурной день
Сезон 4 / Серия 21 10 мая 2018
Ничья земля
Сезон 4 / Серия 22 17 мая 2018
О чем серия

В 4 сезоне 3 серии сериала «Готэм» детектив отправляется в Майами в надежде встретиться там с Карминой Фальконе. В ходе переговоров он договаривается с лидером мафиозного клана о совместных действиях, направленных против молодого Пингвина.

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