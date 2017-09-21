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Киноафиша Сериалы Готэм Сезоны Сезон 4 Серия 17

Готэм 2014 - 2019 17 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Готэм»
Пингвинов Мир
Сезон 4 / Серия 1 21 сентября 2017
Жнец страха
Сезон 4 / Серия 2 28 сентября 2017
Кто прятался под масками
Сезон 4 / Серия 3 5 октября 2017
Голова Демона
Сезон 4 / Серия 4 12 октября 2017
Путь клинка
Сезон 4 / Серия 5 19 октября 2017
Свинячий полдень
Сезон 4 / Серия 6 26 октября 2017
День в Нэрроуз
Сезон 4 / Серия 7 2 ноября 2017
Перестань бить сам себя
Сезон 4 / Серия 8 9 ноября 2017
Пусть едят пироги
Сезон 4 / Серия 9 16 ноября 2017
Взрывная атмосфера
Сезон 4 / Серия 10 30 ноября 2017
Королева съедает Короля
Сезон 4 / Серия 11 7 декабря 2017
Осколки разбитого зеркала
Сезон 4 / Серия 12 1 марта 2018
Прекрасная тьма
Сезон 4 / Серия 13 8 марта 2018
Воссоединение
Сезон 4 / Серия 14 15 марта 2018
Корабль тонет, толпа ревет
Сезон 4 / Серия 15 22 марта 2018
Один из трех супов
Сезон 4 / Серия 16 29 марта 2018
Принудительная встреча за обедом
Сезон 4 / Серия 17 5 апреля 2018
Вот так развлекательная программа
Сезон 4 / Серия 18 12 апреля 2018
К смерти и за ее пределы
Сезон 4 / Серия 19 19 апреля 2018
Хладный труп
Сезон 4 / Серия 20 3 мая 2018
Дурной день
Сезон 4 / Серия 21 10 мая 2018
Ничья земля
Сезон 4 / Серия 22 17 мая 2018
О чем серия

В 4 сезоне 17 серии сериала «Готэм» Джером напролом идет к своей новой жертве, но Гордон и Буллок изо всех сил пытаются ему помешать добиться желаемого. Эдвард вынужден противостоять доктору Томпкинс, а Пингвин должен договориться с Бутчем...

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