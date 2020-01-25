В 1 сезоне 5 серии сериала «Гоша» герой подвергся губительному воздействию ТВ. Он собирается податься в рекламу. Его приглашают на одну роль, но это не тот образ, который Гоша ожидал. Этот успех окрыляет его, и он пробует себя натурщиком.