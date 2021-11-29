Настоящими были не только уголовные дела: где снимали сериал «ПИН-код»

«Не сухой детектив, а история с легкостью и иронией»: смотрим сериал «Туман» не только ради Пореченкова и Мерзликина

Не можете оторваться от новых «Форсайтов»? Эти три исторические драмы легко их заменят

Шьямалан увидел идею для хоррора в игрушке — а все началось с «Барби»: от нового сериала ждут атмосферы в духе «Американской истории ужасов»

«Ватсон, поймите: человеческий мозг — это ...»: только фанаты советского «Шерлока» продолжат 5/5 цитат (тест)

«Это место известно как ГУЛАГ»: аниматоров DreamWorks заставляли рисовать «Шрэка» в качестве наказания – в успех мульта не верил никто

Понравился «Бар "Один звонок"»? Его создатель уже готовит еще один детектив с нотой юмора — фанаты «Сектора Газа» оценят (фото)

«Подбросили монетку»: «Мимино» мог стать мюзиклом про девушку и трубача — пока Данелия не вспомнил старую байку

Даже не думайте, что получится угадать убийцу с первой серии: 5 детективов, которые обманут даже самых искушенных зрителей

Хотя бы на время забудьте об «Игре престолов»: вот еще 5 дорогих и зрелищных сериалов — №1 обошелся на $85 млн дороже