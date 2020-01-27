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Горячая точка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Горячая точка
Киноафиша Сериалы Горячая точка Сезоны Сезон 1

Горячая точка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Горячая точка»

В 1 сезоне сериала «Горячая точка» события разворачиваются в начале нулевых. Молодой парень по имени Евгений Мурин приезжает в маленький провинциальный городок Чернодолье, где родился и провел детские годы. Он отслужил в армии. По возвращении он выясняет, что девушка, которую он любил, подсела на наркотические вещества. Его мать и отчим отчаянно сражаются за лесопилку, на которую претендуют члены мафиозной структуры. Приятель Жени, ставший сотрудником правоохранительных органов, признается, что им непросто оказывать сопротивление представителям преступной группировки.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 9 голосов
6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Горячая точка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 января 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 января 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 января 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 января 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 января 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 января 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 января 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
31 января 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
31 января 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 февраля 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 февраля 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
4 февраля 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 февраля 2020
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 февраля 2020
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
5 февраля 2020
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
6 февраля 2020
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
6 февраля 2020
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
7 февраля 2020
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
7 февраля 2020
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
10 февраля 2020
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
10 февраля 2020
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
11 февраля 2020
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
11 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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