В 1 сезоне сериала «Горячая точка» события разворачиваются в начале нулевых. Молодой парень по имени Евгений Мурин приезжает в маленький провинциальный городок Чернодолье, где родился и провел детские годы. Он отслужил в армии. По возвращении он выясняет, что девушка, которую он любил, подсела на наркотические вещества. Его мать и отчим отчаянно сражаются за лесопилку, на которую претендуют члены мафиозной структуры. Приятель Жени, ставший сотрудником правоохранительных органов, признается, что им непросто оказывать сопротивление представителям преступной группировки.