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Горячая точка 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Горячая точка
Киноафиша Сериалы Горячая точка Сезоны Сезон 2

Горячая точка 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Горячая точка»

Во 2 сезоне сериала «Горячая точка» во время облавы оперативники забрани всех представителей местной шпаны. Реброва устроила им допрос. Нежданчик спрятался. Таранову стало известно об этом. Он отдает распоряжение, чтобы Нежданчика нашли и убили. Хасанов собирается уволиться, но Реброва не готова отпустить его. Таранов хочет установить на базе дневное и ночное дежурство. Труп Нежданчика обнаружен. Реброва собирается допросить Хасанова. В Воронеже Женя и Эдик нашли Фрязина. После этого Хасанов приехал к Тане, чтобы поговорить с ней о преступной группировке Гордея. По пути из Воронежа Женя сообщил Эдику, что это он расправился с Фрязиным.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 9 голосов
6.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Горячая точка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
29 ноября 2021
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
29 ноября 2021
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
29 ноября 2021
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
30 ноября 2021
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
30 ноября 2021
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
30 ноября 2021
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
1 декабря 2021
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
1 декабря 2021
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
1 декабря 2021
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
2 декабря 2021
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
2 декабря 2021
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
2 декабря 2021
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
3 декабря 2021
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
3 декабря 2021
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
3 декабря 2021
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
6 декабря 2021
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
6 декабря 2021
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
6 декабря 2021
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
7 декабря 2021
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
7 декабря 2021
Серия 21
Сезон 2 Серия 21
7 декабря 2021
Серия 22
Сезон 2 Серия 22
8 декабря 2021
Серия 23
Сезон 2 Серия 23
8 декабря 2021
Серия 24
Сезон 2 Серия 24
8 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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