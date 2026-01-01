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Скоро в прокате «Моана»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
BAFTA 2024
Лучший комедийный актёр
Номинант
Titles & Graphic Identity
Номинант
Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого»
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
Окорочка без маринада и луж масла готовлю так, что хруст корочки слышат даже соседи: 2 минуты – и в духовку
«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом
4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов
Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»
Это как «Сваты» или даже лучше: Стоянов и Добронравов покорили зрителей в летней новинке — за месяц сборы более 370 000 000 рублей
Если «Твин Пикс» смешать с «Безумным Максом» – получится этот детектив из 6 серий: «Один из лучших австралийских драматических сериалов»
Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой
«Лучший сериал с Крисом Праттом»: боевик Amazon подобрался к 8 баллам на IMDb и уже переплюнул «Джека Ричера»
Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров
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