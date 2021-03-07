В 4 сезоне 13 серии сериала «Хорошие девчонки» уголовник Рио вмешивается в новый бизнес девочек, к большому ужасу Бет. В это же время Фиби обнаруживает в чемодане бомбу и возвращается в Детройт. Но к чему приведет ее эмоциональное решение?
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