В 4 сезоне 13 серии сериала «Хорошие девчонки» уголовник Рио вмешивается в новый бизнес девочек, к большому ужасу Бет. В это же время Фиби обнаруживает в чемодане бомбу и возвращается в Детройт. Но к чему приведет ее эмоциональное решение?