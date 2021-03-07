В 4 сезоне 12 серии сериала «Хорошие девчонки» расстроенный всем произошедшим Рио решает взять дело под свой полный контроль. Однако он даже не подозревает о том, какой «сюрприз» преподнесет ему стриптиз-клуб. Дин решает заключить союз со Стэном.