В 4 сезоне 12 серии сериала «Хорошие девчонки» расстроенный всем произошедшим Рио решает взять дело под свой полный контроль. Однако он даже не подозревает о том, какой «сюрприз» преподнесет ему стриптиз-клуб. Дин решает заключить союз со Стэном.
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