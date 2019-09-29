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Киноафиша Сериалы Крестный отец Гарлема Сезоны Сезон 1 Серия 9

Крестный отец Гарлема 2019 9 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Крестный отец Гарлема»
Любыми необходимыми средствами
Сезон 1 / Серия 1 29 сентября 2019
Скучные подробности
Сезон 1 / Серия 2 6 октября 2019
Придет наш день
Сезон 1 / Серия 3 13 октября 2019
Я величайший
Сезон 1 / Серия 4 20 октября 2019
Это все в игре
Сезон 1 / Серия 5 27 октября 2019
Песнь Малавиты
Сезон 1 / Серия 6 3 ноября 2019
Мастер Войны
Сезон 1 / Серия 7 10 ноября 2019
Как я прошел это
Сезон 1 / Серия 8 17 ноября 2019
Блюз забастовки арендаторов
Сезон 1 / Серия 9 24 ноября 2019
Приходится пожинать плоды своих деяний
Сезон 1 / Серия 10 1 декабря 2019
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Крестный отец Гарлема» Клейтон-Пауэлл пытается решить проблему плохого жилья в районе. Он планирует объявить забастовку. Главный герой старается разобраться в своих отношениях с супругой, а Эрни разыскивает проститутку.

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