В 1 сезоне 9 серии сериала «Крестный отец Гарлема» Клейтон-Пауэлл пытается решить проблему плохого жилья в районе. Он планирует объявить забастовку. Главный герой старается разобраться в своих отношениях с супругой, а Эрни разыскивает проститутку.
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