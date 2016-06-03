Меню
Истории Райли 2014 - 2017, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Истории Райли
Girl Meets World 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 21
Продолжительность сезона 8 часов 3 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Истории Райли»

В 3 сезоне сериала «Истории Райли» обаятельная старшеклассница Райли со своей лучшей подругой Майей и остальными ребятами перешли в выпускной класс. Здесь они уже не являются лидерами, авторитетом среди школьников пользуются Тор, Никки и Франческа. Райли считает, что они получают ценный урок от старшеклассников и проникается к ним доверием. Однако вскоре девушку захлестывает ощущение невостребованности и отсутствия возможности реализовать себя. Приятели Райли чувствуют то же самое. Кори тоже приходится несладко на новом месте. Он считает, что ребята должны держаться вместе.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Истории Райли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Девушка познает старшую школу. Часть 1 Girl Meets High School (1)
Сезон 3 Серия 1
3 июня 2016
Девушка познает старшую школу. Часть 2 Girl Meets High School (2)
Сезон 3 Серия 2
5 июня 2016
Девушка познает Джексику Girls Meets Jexica
Сезон 3 Серия 3
10 июня 2016
Девушка познает Permanent Record Girls Meets Permanent Record
Сезон 3 Серия 4
17 июня 2016
Девушка познает треугольник Girl Meets Triangle
Сезон 3 Серия 5
24 июня 2016
Девушка познает север штата Girl Meets Upstate
Сезон 3 Серия 6
8 июля 2016
Девушка познает настоящую Майю Girl Meets True Maya
Сезон 3 Серия 7
15 июля 2016
Девушка познает лыжный домик. Часть 1 Girl Meets Ski Lodge (1)
Сезон 3 Серия 8
22 июля 2016
Девушка познает лыжный домик. Часть 2 Girl Meets Ski Lodge (2)
Сезон 3 Серия 9
29 июля 2016
Девушка познает меня Girl Meets I Do
Сезон 3 Серия 10
12 августа 2016
Девушка познает реальный мир Girl Meets the Real World
Сезон 3 Серия 11
19 августа 2016
Девушка познает медведя Girl Meets Bear
Сезон 3 Серия 12
26 августа 2016
Девушка познает величайшую леди Нью-Йорка Girl Meets the Great Lady of New York
Сезон 3 Серия 13
16 сентября 2016
Девушка познает, что я ей не нравлюсь Girl Meets She Don't Like Me
Сезон 3 Серия 14
23 сентября 2016
Девушка познает мир: Ужас. Часть 3 Girl Meets World: Of Terror 3
Сезон 3 Серия 15
14 октября 2016
Девушка познает собственных монстров Girl Meets Her Monster
Сезон 3 Серия 16
4 ноября 2016
Девушка познает Холливолд Girl Meets Hollyworld
Сезон 3 Серия 17
18 ноября 2016
Девушка познает Рождество Майи Girl Meets a Christmas Maya
Сезон 3 Серия 18
2 декабря 2016
Мир познает девушку World Meets Girl
Сезон 3 Серия 19
6 января 2017
Девушка познает сладкие шестнадцать Girl Meets Sweet Sixteen
Сезон 3 Серия 20
13 января 2017
Девушка познает прощание Girl Meets Goodbye
Сезон 3 Серия 21
20 января 2017
