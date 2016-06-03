В 3 сезоне сериала «Истории Райли» обаятельная старшеклассница Райли со своей лучшей подругой Майей и остальными ребятами перешли в выпускной класс. Здесь они уже не являются лидерами, авторитетом среди школьников пользуются Тор, Никки и Франческа. Райли считает, что они получают ценный урок от старшеклассников и проникается к ним доверием. Однако вскоре девушку захлестывает ощущение невостребованности и отсутствия возможности реализовать себя. Приятели Райли чувствуют то же самое. Кори тоже приходится несладко на новом месте. Он считает, что ребята должны держаться вместе.