Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Истории Райли 2014 - 2017 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Истории Райли
Киноафиша Сериалы Истории Райли Сезоны Сезон 2

Girl Meets World 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 30
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Истории Райли»

Во 2 сезоне сериала «Истории Райли» участники событий во главе с Райли и Майей переходят в 8 класс школы Джона Куинси Адамса. Девочки шокируют нового преподавателя Мартинеса, и он пишет заявление об увольнении. На его замену выходит Кори. Райли и Майя хотят перейти в другой класс, однако их педагог по истории не хочет, чтобы они продолжали учиться вместе. Кроме того, учителя обращают внимание на то, что многие ребята стали подражать девочкам. В результате, школьницы возвращаются в класс, где заправляет Кори. Они испытывают раздражение из-за того, что родитель всегда находится поблизости.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Истории Райли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Девушка познает гравитацию Girl Meets Gravity
Сезон 2 Серия 1
11 мая 2015
Девушка познает новый мир Girl Meets the New World
Сезон 2 Серия 2
12 мая 2015
Девушка и секрет жизни Girl Meets the Secret of Life
Сезон 2 Серия 3
13 мая 2015
Девушка познает Плутон Girl Meets Pluto
Сезон 2 Серия 4
14 мая 2015
Девушка встречает мисис Белкину Girl Meets Mr. Squirrels
Сезон 2 Серия 5
15 мая 2015
Девушка знакомится с ответить-обличить Girl Meets the Tell Tale Tot
Сезон 2 Серия 6
5 июня 2015
Девушка знакомится с правилами Girl Meets Rules
Сезон 2 Серия 7
12 июня 2015
Девушка познает ураган Girl Meets Hurricane
Сезон 2 Серия 8
19 июня 2015
Девушка встречает мистера Скуиррлса и едет в Вашингтон Girl Meets Mr. Squirrels Goes to Washington
Сезон 2 Серия 9
10 июля 2015
Девушка встречает нового учителя Girl Meets the New Teacher
Сезон 2 Серия 10
17 июля 2015
Девушка встречает рыбу Girl Meets Fish
Сезон 2 Серия 11
24 июля 2015
Девушка познает ежегодник Girl Meets Yearbook
Сезон 2 Серия 12
7 августа 2015
девушка познает полуформал Girl Meets Semi-Formal
Сезон 2 Серия 13
14 августа 2015
Девушка познает творчество Girl Meets Creativity
Сезон 2 Серия 14
21 августа 2015
Девушка встречает меня - Фаркла Girl Meets I Am Farkle
Сезон 2 Серия 15
11 сентября 2015
Девушка встречает Кори и Топангу Girl Meets Cory and Topanga
Сезон 2 Серия 16
18 сентября 2015
Девушка встречает Райлитаун Girl Meets Rileytown
Сезон 2 Серия 17
25 сентября 2015
Девушка познает мир: ужас. Часть 2 Girl Meets World: Of Terror 2
Сезон 2 Серия 18
2 октября 2015
Девушка познает Ра Ра Girl Meets Rah Rah
Сезон 2 Серия 19
9 октября 2015
Девушка познает Техас: Часть 1 Girl Meets Texas: Part 1
Сезон 2 Серия 20
16 октября 2015
Девушка познает Техас: Часть 2 Girl Meets Texas: Part 2
Сезон 2 Серия 21
17 октября 2015
Девушка познает Техас: Часть 3 Girl Meets Texas: Part 3
Сезон 2 Серия 22
18 октября 2015
Девушка познает Проект прощения Girl Meets the Forgiveness Project
Сезон 2 Серия 23
6 ноября 2015
Девушка познает веру Girl Meets Belief
Сезон 2 Серия 24
13 ноября 2015
Девушка познает Новый год Girl Meets the New Year
Сезон 2 Серия 25
4 декабря 2015
Девушка познает СТЕМ Girl Meets STEM
Сезон 2 Серия 26
8 января 2016
Девушка познает деньги Girl Meets Money
Сезон 2 Серия 27
22 января 2016
Девушка познает коммунизм Girl Meets Commonism
Сезон 2 Серия 28
12 февраля 2016
Девушка познает эркер Girl Meets the Bay Window
Сезон 2 Серия 29
19 февраля 2016
Девушка познает наследие Girl Meets Legacy
Сезон 2 Серия 30
11 марта 2016
График выхода всех сериалов
Критики поставили этой части «Чужого» 2 пальца вниз, но Сигурни Уивер уверена — люди просто не поняли его суть
«Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена
Когда выйдет «Оно: Добро пожаловать в Дерри»? Точная дата, актеры и первые подробности самого жуткого сериала 2025 года
Король умер, да здравствует король: почему в финал 2 сезона «Песочного человека» Нетфликс впихнули Смерть
Sci-Fi Скотта с андроидами и электроовцами в России собрал всего 183 тысячи: лишь благодаря этому стал иконой киберпанка
Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4
Apple TV чуть не лишились лучшего камео Ривза: виной всему — Барак Обама
В «Рыцаре Семи Королевств» не будет еще одной важной детали из «Игры престолов» — благодаря ей сериал когда-то выиграл две «Эмми»
У «Жмурок» оценка 7,3 и звание лучшей комедии Балабанова, но Сухоруков считает ее «разочарованием»
«Самый изобретательный»: Стивен Кинг восхищается Спилбергом за создание этого боевика — легендарные «Челюсти» лишь его тень
Без майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше