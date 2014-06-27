Меню
Истории Райли 2014 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Истории Райли
Girl Meets World 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Истории Райли»

В 1 сезоне сериала «Истории Райли» в центре событий оказываются две старшеклассницы. Майя становится лидером протестного движения в классе. Райли присоединяется к ней, поскольку изо всех сил старается походить на свою решительную и бойкую подругу. Домашнее задание Кори случайно становится поводом для того, чтобы Райли сблизилась с Лукасом. Майя и Фаркл вызвались помочь Райли научиться флиртовать с парнями. Тем временем Кори непросто смириться с тем фактом, что его маленькая дочурка становится совсем взрослой. У нее появляются девичьи проблемы, которые она предпочитает держать втайне от чересчур заботливого отца.

8.0
7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Истории Райли» График выхода всех сериалов
Девушка познаёт мир Girl Meets World
Сезон 1 Серия 1
27 июня 2014
Девушка встречает мальчика Girl Meets Boy
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2014
Девушка познает скрытые нападение Girl Meets Sneak Attack
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2014
Девушка встречает отца Girl Meets Father
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2014
Девушка познает правду Girl Meets the Truth
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2014
Девушка познает славу Girl Meets Popular
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2014
Девушка встречает маму Майи Girl Meets Maya's Mother
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2014
Девушка встречается с Смэкле Girl Meets Smackle
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2014
Девушка познает 1961 Girl Meets 1961
Сезон 1 Серия 9
19 сентября 2014
Девушка узнает о сумасшедшей шляпе Girl Meets Crazy Hat
Сезон 1 Серия 10
26 сентября 2014
Девушка познает мир: ужас Girl Meets World: Of Terror
Сезон 1 Серия 11
2 октября 2014
Девушка познает забывчивость Girl Meets the Forgotten
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2014
Девушка знакомится с недостатками Girl Meets Flaws
Сезон 1 Серия 13
17 октября 2014
Девушка познает дружбу Girl Meets Friendship
Сезон 1 Серия 14
21 ноября 2014
Девушка встречает брата Girl Meets Brother
Сезон 1 Серия 15
28 ноября 2014
Девушка встречает Рождество дома Girl Meets Home for the Holidays
Сезон 1 Серия 16
5 декабря 2014
Девушка познает ночные игры Girl Meets Game Night
Сезон 1 Серия 17
9 января 2015
Девушка узнает главный план Girl Meets Master Plan
Сезон 1 Серия 18
16 января 2015
Девушка сталкивается с выбором Фаркли Girl Meets Farkle's Choice
Сезон 1 Серия 19
6 февраля 2015
Девушка знакомится с первым свиданием Girl Meets First Date
Сезон 1 Серия 20
27 марта 2015
График выхода всех сериалов
