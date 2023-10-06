В 5-м сезоне сериала «Призраки» продолжается история, которая началась с того, что молодая парочка, Сэм и Джей, переехала в деревенский особняк, который достался им по наследству, и выяснила, что там уже есть обитатели. Дом буквально кишит призраками. Впрочем, переезжая туда, влюбленные об этом даже не догадывались и наивно строили свои планы относительно особняка. Они собирались превратить его в гостиницу. Жизнь главных героев значительно осложнилась после того, как в результате падения Сэм стал видеть духов, слоняющихся по дому. И считающих себя его полноправными владельцами.