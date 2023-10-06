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Ghosts 2019 - 2023, season 5

Ghosts season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Ghosts Seasons Season 5
Ghosts
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 6 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Ghosts" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Призраки» продолжается история, которая началась с того, что молодая парочка, Сэм и Джей, переехала в деревенский особняк, который достался им по наследству, и выяснила, что там уже есть обитатели. Дом буквально кишит призраками. Впрочем, переезжая туда, влюбленные об этом даже не догадывались и наивно строили свои планы относительно особняка. Они собирались превратить его в гостиницу. Жизнь главных героев значительно осложнилась после того, как в результате падения Сэм стал видеть духов, слоняющихся по дому. И считающих себя его полноправными владельцами.

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

"Ghosts" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Fools
Season 5 Episode 1
6 October 2023
Home
Season 5 Episode 2
6 October 2023
Pineapple Day
Season 5 Episode 3
6 October 2023
En Francais
Season 5 Episode 4
6 October 2023
Carpe Diem
Season 5 Episode 5
6 October 2023
Last Resort
Season 5 Episode 6
6 October 2023
TV series release schedule
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