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Постер к сериалу Гений
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Киноафиша Сериалы Гений Сезоны
Гений (2017 - 2021), список сезонов Genius 12+
Год выпуска 2017
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал National Geographic Channel
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Список сезонов сериала «Гений»
Гений - Сезон 1 / Einstein Сезон 1 / Einstein
2017, 10 эпизодов
 
Гений - Сезон 2 / Picasso Сезон 2 / Picasso
2018, 10 эпизодов
 
Гений - Сезон 3 / Aretha Сезон 3 / Aretha
2021, 8 эпизодов
 
Гений - Mary Shelley Mary Shelley
TBA,
 
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