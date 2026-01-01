Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Фурия
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Основные места съемок сериала Фурия
Андальснес, Раума, Мёре-ог-Ромсдал, Норвегия
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю
Вы тоже 100% так делаете: технолог назвала 5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике — потом ни вкуса, ни запаха
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
Скучаете по детству? Тогда для вас тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с коляской
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
Обожаю «Зверополис», но свежий мульт от Sony понравился в разы сильней: от анимации глаз не оторвать, от шуток надорвал живот
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
На НТВ показали свежий детектив – вышел «почти шедевр»: включил, пока жду «Первый отдел 6» и «Невский 8»
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