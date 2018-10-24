В 1 сезоне сериала «За и против» супруги Нина и Эрик, которые давно оставили темное прошлое и решили полностью посвятить себя семье и законопослушной жизни, внезапно встречают человека, который напоминает им о том, какими заманчивыми могут быть чужие деньги. Семья соглашается принять участие в афере, несмотря на то, что у них есть почти взрослая дочь, которая явно догадывается о тайном образе жизни родителей, и маленький сын, который просто хочет, чтобы родители не оставляли его больным в машине надолго.