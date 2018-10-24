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За и против 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала За и против
Киноафиша Сериалы За и против Сезоны Сезон 1

Friheden 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «За и против»

В 1 сезоне сериала «За и против» супруги Нина и Эрик, которые давно оставили темное прошлое и решили полностью посвятить себя семье и законопослушной жизни, внезапно встречают человека, который напоминает им о том, какими заманчивыми могут быть чужие деньги. Семья соглашается принять участие в афере, несмотря на то, что у них есть почти взрослая дочь, которая явно догадывается о тайном образе жизни родителей, и маленький сын, который просто хочет, чтобы родители не оставляли его больным в машине надолго.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала За и против График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Afsnit 1
Сезон 1 Серия 1
24 октября 2018
Серия 2 Afsnit 2
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2018
Серия 3 Afsnit 3
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2018
Серия 4 Afsnit 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2018
Серия 5 Afsnit 5
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2018
Серия 6 Afsnit 6
Сезон 1 Серия 6
1 ноября 2018
Серия 7 Afsnit 7
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2018
Серия 8 Afsnit 8
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 2018
Серия 9 Afsnit 9
Сезон 1 Серия 9
1 ноября 2018
Серия 10 Afsnit 10
Сезон 1 Серия 10
1 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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