В 1 сезоне 10 серии сериала «За и против» схваченных мошенников допрашивают в полиции. Пока взрослые выясняют, кто заберет деньги, Эстер и Патрик пытаются решить проблему с пустым сейфом, а Кай дебютирует в этом незнакомом ему раньше мире.
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