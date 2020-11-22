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За и против 2018 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала За и против
Киноафиша Сериалы За и против Сезоны Сезон 2

Friheden 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «За и против»

Во 2 сезоне сериала «За и против» семья мошенников вновь оказывается втянута в водоворот крупных афер. Сбежавшие из страны Эстер и Патрик оказываются в необитаемых джунглях, а Нина и Эрик получают заманчивое предложение. Им предстоит любыми способами помешать предстоящей сделке, которая может стать причиной международного конфликта. Эстер согласится помочь, а Кай наконец узнает о темном прошлом своих родителей. Сможет ли семья провернуть свой план, полагаясь на других людей? Или доверие может стоить им всем свободы?

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала За и против График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Afsnit 1
Сезон 2 Серия 1
22 ноября 2020
Серия 2 Afsnit 2
Сезон 2 Серия 2
22 ноября 2020
Серия 3 Afsnit 3
Сезон 2 Серия 3
29 ноября 2020
Серия 4 Afsnit 4
Сезон 2 Серия 4
6 декабря 2020
Серия 5 Afsnit 5
Сезон 2 Серия 5
13 декабря 2020
Серия 6 Afsnit 6
Сезон 2 Серия 6
20 декабря 2020
Серия 7 Afsnit 7
Сезон 2 Серия 7
27 декабря 2020
Серия 8 Afsnit 8
Сезон 2 Серия 8
3 января 2021
График выхода всех сериалов
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