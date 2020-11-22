Во 2 сезоне сериала «За и против» семья мошенников вновь оказывается втянута в водоворот крупных афер. Сбежавшие из страны Эстер и Патрик оказываются в необитаемых джунглях, а Нина и Эрик получают заманчивое предложение. Им предстоит любыми способами помешать предстоящей сделке, которая может стать причиной международного конфликта. Эстер согласится помочь, а Кай наконец узнает о темном прошлом своих родителей. Сможет ли семья провернуть свой план, полагаясь на других людей? Или доверие может стоить им всем свободы?