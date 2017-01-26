Во 2 сезоне 7 серии сериала «Фортитьюд» Майкл натыкается на что-то совершенно неожиданное во время новой поисковой операции, проходящей в тундре. Дэн узнает неприятную правду, это шокирующее открытие навсегда меняет всех героев.
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