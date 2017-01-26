Во 2 сезоне 6 серии сериала «Фортитьюд» доктор Хатри упорно пытается замести за собой все следы, когда Майкл представляет на всеобщее обозрение свое чудесное открытие. В это же время Дэн и Елена переживают не самый приятный период в своей жизни.