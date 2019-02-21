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Киноафиша Сериалы Пиарщица Сезоны Сезон 1 Серия 2

Пиарщица 2019 2 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Пиарщица»
Энтони
Сезон 1 / Серия 1 21 февраля 2019
Саммер
Сезон 1 / Серия 2 28 февраля 2019
Дэн
Сезон 1 / Серия 3 7 марта 2019
Брук
Сезон 1 / Серия 4 14 марта 2019
Родни
Сезон 1 / Серия 5 21 марта 2019
Патрик
Сезон 1 / Серия 6 28 марта 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Пиарщица» главная героиня пытается отвлечь прессу от того факта, что ее клиент отказался от работы с престижным музыкальным лейблом и слил в сеть пикантное видео. Параллельно Робин посещает собрание анонимных наркоманов.

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