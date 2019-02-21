В 1 сезоне 3 серии сериала «Пиарщица» главная героиня попадает в мир стендапа. Ее новым клиентом становится человек, который безуспешно пытается стать популярным комиком, но ему не хватает… хорошего пиара. Сможет ли Робин ему помочь?
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