В 5 сезоне 4 серии сериала «Фитнес» Ася обнаруживает в холле клуба человека в костюме медведя, который занимается раздачей листовок. Девушке, конечно, ужасно не нравится очередное нововведение Бори. В итоге главные герои решают заключить пари…
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