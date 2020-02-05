В 3 сезоне 20 серии сериала «Фитнес» отец Володи помогает ему с Ликой сбежать из города. А Борис ошибочно решает, что Ася провела с ним ночь из-за совета Гарика и только ради победы над Беллой. Наконец наступает решающий бой Беллы и Аси.
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