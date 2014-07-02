Меню
Обречен любить тебя 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Обречен любить тебя
Киноафиша Сериалы Обречен любить тебя Сезоны Сезон 1

Un-myeong-cheol-eom neol sa-rang-hae 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 20
Продолжительность сезона 23 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обречен любить тебя»

В 1 сезоне сериала «Обречен любить тебя» Ли Гон является единственным наследником состоятельного семейства и главой химической корпорации, которая производит бытовые средства первой необходимости. У него есть возлюбленная, танцовщица, с которой он собирается сыграть свадьбу. Ким Ми-ен — офисная сотрудница, безответно влюбленная в Ли Гона. Девушка даже предположить не могла, что судьба предоставит ей возможность очутиться с ним в одной постели. Правда, наутро герой ее романа мечтал лишь забыть о близости, которая случилась между ними. Но сделать это ему не удалось, поскольку Ким Ми-ен забеременела.

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 20 голосов
7.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Обречен любить тебя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 июля 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 июля 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 июля 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
23 июля 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 июля 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 июля 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
31 июля 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 августа 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
7 августа 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
13 августа 2014
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
14 августа 2014
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
20 августа 2014
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
21 августа 2014
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
27 августа 2014
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
28 августа 2014
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
3 сентября 2014
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
4 сентября 2014
График выхода всех сериалов
