Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру?

Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь

2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?

«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга

Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле

Хруст льда снаружи, треск пламени внутри: 5 роскошных скандинавских фильмов с рейтингом 7.5+ – о концовке №1 зрители спорят 13 лет

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» всего за 3 серии исправили главную ошибку фильмов про Пеннивайза – и это без клоуна в кадре

У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров

Отсчет пошел на дни: на НТВ с новым сезоном возвращается «Акушер» — герою Панфилова придется несладко

Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1