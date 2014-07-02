В 1 сезоне сериала «Обречен любить тебя» Ли Гон является единственным наследником состоятельного семейства и главой химической корпорации, которая производит бытовые средства первой необходимости. У него есть возлюбленная, танцовщица, с которой он собирается сыграть свадьбу. Ким Ми-ен — офисная сотрудница, безответно влюбленная в Ли Гона. Девушка даже предположить не могла, что судьба предоставит ей возможность очутиться с ним в одной постели. Правда, наутро герой ее романа мечтал лишь забыть о близости, которая случилась между ними. Но сделать это ему не удалось, поскольку Ким Ми-ен забеременела.